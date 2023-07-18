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Малышев — о «Зените»: «Хорошо, что у нас есть команда, которая может себе позволить приводить крутых игроков»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поведение «Зенита» на российском рынке.

— Бонгонда и Медина хотели играть в «Спартаке», раз они здесь?

— Да, они сразу хотели играть в «Спартаке».

— Как можете прокомментировать то, как себя ведет «Зенит» в принципе на российском рынке? Можно ли его сравнить с машиной, которая всех готова раздавить?

— У меня парадоксальное мнение, которое не всем болельщикам может понравиться. Я считаю, что хорошо, что у нас есть команда, которая может себе позволить приводить крутых игроков. Интереснее играть с сильными соперниками, через это растет мастерство, поэтому хорошо, что у нас есть сильные бразильцы в чемпионате.

— Вы интересуетесь только иностранцами? Принимаете упреки, что «Спартак» превращается в «Спартак» Асенсион?

— Не принимаю. Я по-прежнему настаиваю на том, что у нас российский костяк. Мы интересуемся не только иностранцами, просто конкретно на позиции, которые нам надо было усилить, мы не нашли российских игроков, которые готовы были бы перейти и усилили бы клуб.

— Как вы считаете, основная мотивация двух представленных новичков — это деньги или верность красно-белым цветам?

— Я бы не утрировал под красно-белый дух, они только в него погружаются. Конечно, финансовые условия имеют для них значение, но для меня главное, чтобы они выкладывались на поле. Если они будут нормально играть, забивать голы, отдавать передачи, думаю, болельщики их примут.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
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 - : -
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