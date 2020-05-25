Медведев уверен, что «Зенит» отметит 95-летие золотыми медалями

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил уверенность в том, что команда завоюет золотые медали в сезоне-2019/20 Тинькофф — РПЛ, отметив таким образом 95-летний юбилей.

— 95 лет — это очень серьезная дата! Сколько времени прошло с тех пор, когда была создана команда, с которой начинается история «Зенита», — цитирует Медведева ТАСС. — За эти годы прошло много больших событий не только в спорте: и страна у нас другая, и чемпионат по-другому называется. «Зенит» и в советское время одержал победу в чемпионате и в кубке, а в российское время стал одним из ведущих клубов России, регулярно играющим в еврокубках.

Я бы хотел, чтобы следующие пять лет в преддверии большого, эпохального юбилея ознаменовались новыми победами. Эти пять лет до 100-летия пройдут очень быстро. У «Зенита» все для этого есть. Уверен, что в этом году мы во второй раз подряд станем чемпионами и новый трофей окажется в наших руках.

Хочу пожелать болельщикам нашей команды, которых очень много не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и по всей стране, а также за рубежом, чтобы мы вместе, как называется наш новый проект «Вместе победим», чтобы мы победили вместе и преодолели все невзгоды. Нынче самое главное — чтобы все были здоровы, чтобы наши родные и близкие пережили эту злую напасть — коронавирус.