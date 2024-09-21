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Сегодня, 16:04

Медведев поддержал идею турнира с участием легенд российского футбола

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что поддерживает идею турнира с участием легенд российского футбола.

«Матч, состоявшийся в пятницу, был посвящен памяти Павла Федоровича Садырина, но всегда можно найти достойный повод, чтобы собрать звезд недавнего прошлого. Это хорошая история не только для самих ветеранов и болельщиков, которые видели их в расцвете сил и игровой карьеры, но и, самое главное, для подрастающего поколения. Легенды футбола — носители нашей большой и славной футбольной истории, в которой были замечательные страницы. Поэтому это замечательный формат, и очень здорово, что с его помощью Российский футбольный союз объединяет клубы, хранит традиции и память о легендарных футболистов.

Еще после первых успешных матчей с участием легенд «Зенита» и «Спартака», ретро-матча в Волгограде в память о «матче на руинах» после победы в Сталинградской битве, который собрал более 30 тысяч болельщиков, была, и я надеюсь, что еще живет идея организовать целый турнир с участием легенд российского футбола. На 6-8 команд, который РФС мог бы проводить во время пауз матчей РПЛ», — сказал Медведев.

Футбол
Александр Медведев (руководитель)
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«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
2
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
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21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
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Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Ростов – Динамо Мх
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Ахмат – Кр. Советов
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Максим Глушенков

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П
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