Медведев поддержал идею турнира с участием легенд российского футбола

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что поддерживает идею турнира с участием легенд российского футбола.

«Матч, состоявшийся в пятницу, был посвящен памяти Павла Федоровича Садырина, но всегда можно найти достойный повод, чтобы собрать звезд недавнего прошлого. Это хорошая история не только для самих ветеранов и болельщиков, которые видели их в расцвете сил и игровой карьеры, но и, самое главное, для подрастающего поколения. Легенды футбола — носители нашей большой и славной футбольной истории, в которой были замечательные страницы. Поэтому это замечательный формат, и очень здорово, что с его помощью Российский футбольный союз объединяет клубы, хранит традиции и память о легендарных футболистов.

Еще после первых успешных матчей с участием легенд «Зенита» и «Спартака», ретро-матча в Волгограде в память о «матче на руинах» после победы в Сталинградской битве, который собрал более 30 тысяч болельщиков, была, и я надеюсь, что еще живет идея организовать целый турнир с участием легенд российского футбола. На 6-8 команд, который РФС мог бы проводить во время пауз матчей РПЛ», — сказал Медведев.