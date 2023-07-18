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Сегодня, 19:05

«Спартак» огласил состав на матч с «Нефтчи»: Бонгонда в запасе, Медина — вне заявки

Виктория Кравченко
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«Спартак» огласил стартовый состав на товарищеский матч с «Нефтчи». Форвард Александр Соболев и новичок Хесус Медина пропустят игру из-за недомогания.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Хлусевич, Мартинс, Мозес, Зобнин (к), Промес, Зиньковский, Мелешин.

Запасные: Селихов, Свинов, Классен, Бонгонда, Бальде, Лайкин, Джикия, Умяров, Игнатов, Чернов, Пруцев, Маслов, Зорин.

Игра пройдет 18 июля на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
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