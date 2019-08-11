Мбенг заработал удаление после фола на Джикии. Два предупреждения за две минуты после гола

Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг был удален с поля в домашнем матче 5-го тура чемпионата России против "Спартака".

Форвард получил вторую желтую карточку на 77-й минуте за то, что наступил на ногу защитнику красно-белых Георгию Джикии. Мбенг сделал это в попытке догнать капитана соперника на бровке.

Первую желтую карточку нападающий "Ахмата" получил двумя минутами ранее за стычку с тем же Джикией, которая произошла после его гола. На 75-й минуте грозненцы отыграли у "Спартака" один мяч и сделали счет 1:3.

После гола Мбенг с партнерами попытался забрать мяч из ворот, который сначала взял вратарь Александр Максименко. Выяснение отношений в итоге вылилось в потасовку форварда и Джикии. Арбитр Алексей Сухой тогда показал Мбенгу, при этом игрок схватил судью за руку с предупреждением.