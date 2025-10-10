Сафонов: «Агкацев — супер. Если получит хорошее предложение из Европы, то будет его рассматривать»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов похвалил голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

— Стас Агкацев — супер. Если получит хорошее предложение из Европы, то будет его рассматривать.

— Вы уходили в Европу, когда в «Краснодаре» была замена. Сейчас в клубе есть замена Агкацеву?

— Не знаю какие там сейчас вратари. Не могу сказать ничего о форме других игроков.

— Школа вратарей в «Краснодаре» сильнейшая в стране? Практически все вратари сборной оттуда.

— На данный момент да. Чемпионская гонка? Честно, не совсем помню таблицу РПЛ. Все будут решать 1-2 очка в борьбе за золото. «Краснодар» является одним из лидеров. Когда я увидел новичков, то понял, что это усиление.