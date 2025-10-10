10 октября 2025, 23:40

Сафонов: «Агкацев — супер. Если получит хорошее предложение из Европы, то будет его рассматривать»

Константин Белов
Корреспондент

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов похвалил голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

— Стас Агкацев — супер. Если получит хорошее предложение из Европы, то будет его рассматривать.

— Вы уходили в Европу, когда в «Краснодаре» была замена. Сейчас в клубе есть замена Агкацеву?

— Не знаю какие там сейчас вратари. Не могу сказать ничего о форме других игроков.

— Школа вратарей в «Краснодаре» сильнейшая в стране? Практически все вратари сборной оттуда.

— На данный момент да. Чемпионская гонка? Честно, не совсем помню таблицу РПЛ. Все будут решать 1-2 очка в борьбе за золото. «Краснодар» является одним из лидеров. Когда я увидел новичков, то понял, что это усиление.

РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 16 8 2 45-17 56
2
 Краснодар 25 16 6 3 51-19 54
3
 Локомотив 26 13 10 3 51-33 49
4
 Балтика 25 11 12 2 36-15 45
5
 Спартак 25 13 6 6 41-33 45
6
 ЦСКА 26 13 5 8 38-28 44
7
 Рубин 26 10 8 8 25-26 38
8
 Динамо 26 9 8 9 44-37 35
9
 Ахмат 25 8 7 10 30-34 31
10
 Ростов 26 6 9 11 20-28 27
11
 Акрон 25 5 8 12 31-44 23
12
 Динамо Мх 25 5 8 12 15-31 23
13
 Кр. Советов 26 5 8 13 27-47 23
14
 Оренбург 26 5 8 13 26-38 23
15
 Пари НН 26 6 4 16 22-42 22
16
 Сочи 26 5 3 18 24-54 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.04 17:30 Сочи – Кр. Советов 2 : 1
21.04 19:45 ЦСКА – Ростов 1 : 1
22.04 17:30 Оренбург – Пари НН 2 : 1
22.04 19:45 Динамо – Рубин 0 : 1
22.04 19:45 Локомотив – Зенит 0 : 0
23.04 17:30 Акрон – Динамо Мх - : -
23.04 19:45 Спартак – Краснодар - : -
23.04 19:45 Ахмат – Балтика - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Ильзат Ахметов
Ильзат Ахметов

Крылья Советов

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 23 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 24 1 2
Вся статистика

