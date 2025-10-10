Сафонов: «Агкацев — супер. Если получит хорошее предложение из Европы, то будет его рассматривать»
Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов похвалил голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.
— Стас Агкацев — супер. Если получит хорошее предложение из Европы, то будет его рассматривать.
— Вы уходили в Европу, когда в «Краснодаре» была замена. Сейчас в клубе есть замена Агкацеву?
— Не знаю какие там сейчас вратари. Не могу сказать ничего о форме других игроков.
— Школа вратарей в «Краснодаре» сильнейшая в стране? Практически все вратари сборной оттуда.
— На данный момент да. Чемпионская гонка? Честно, не совсем помню таблицу РПЛ. Все будут решать 1-2 очка в борьбе за золото. «Краснодар» является одним из лидеров. Когда я увидел новичков, то понял, что это усиление.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|
2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|
3
|Локомотив
|26
|13
|10
|3
|51-33
|49
|
4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|
5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|
6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|
7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|
8
|Динамо
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|
9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|
10
|Ростов
|26
|6
|9
|11
|20-28
|27
|
11
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|
12
|Динамо Мх
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|
13
|Кр. Советов
|26
|5
|8
|13
|27-47
|23
|
14
|Оренбург
|26
|5
|8
|13
|26-38
|23
|
15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|
16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
|21.04
|17:30
|Сочи – Кр. Советов
|2 : 1
|21.04
|19:45
|ЦСКА – Ростов
|1 : 1
|22.04
|17:30
|Оренбург – Пари НН
|2 : 1
|22.04
|19:45
|Динамо – Рубин
|0 : 1
|22.04
|19:45
|Локомотив – Зенит
|0 : 0
|23.04
|17:30
|Акрон – Динамо Мх
|- : -
|23.04
|19:45
|Спартак – Краснодар
|- : -
|23.04
|19:45
|Ахмат – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Ильзат Ахметов
Крылья Советов
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|21
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|23
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|24
|1
|2