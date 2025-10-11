«Оренбург» объявил об уходе двух членов тренерского штаба

Члены тренерского штаба «Оренбурга» Иван Бубало и Мухамед Берберович покинули команду, сообщает пресс-служба клуба.

Боснийцы работали в «Оренбурге» с октября 2024 года. Они входили в штаб бывшего главного тренера команды Владимира Слишковича.

«Оренбург» 5 октября объявил об отставке Слишковича. 10 октября новым главным тренером команды стал Ильдар Ахметзянов, который ранее возглавлял «КАМАЗ».

После 11 матчей «Оренбург» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.