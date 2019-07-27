Матвей Сафонов: "Мои сэйвы? Не было чего-то особенного"

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов после победы над "Сочи" (3:0) в матче 3-го тура чемпионата России заявил, что его команде надо подправить реализацию, так как она могла забить гораздо больше голов, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Также он поделился впечатлениями о новичках и подготовке к предстоящим матчам с "Зенитом" и "Порту".

– Было тяжеловато ребятам, потому что "Сочи" доставил немало неприятностей, – отметил Сафонов. – Не могу сказать, что был гладкий матч, который мы полностью контролировали. Все равно у "Сочи" были моменты, и мы старались свести их к минимуму. не всегда получалось, конечно, но в принципе мы неплохо поработали в обороне. Мы забили 3 гола, могли забить еще больше, думаю, если реализацию чуть подправить, могли бы и 5-6 забить. Я доволен игрой. "Краснодар" от игры к игре набирает? Это логично. У нас много новых футболистов, они сыгрываются. У нас идет недельный цикл, тренируемся, все новички нарабатывают связи.

– Впереди у "Краснодара" два сложных матча – с "Зенитом" и "Порту". Насколько команда готова к таким сложным матчам?

– Сейчас каждую неделю матчи, сложнее будет, когда начнем играть в еврокубках – по два матча в неделю. Понятно, есть свои сложности, но мы готовы.

– Кто сильнее – "Зенит" или "Порту"?

– Мы пока не разбирали их, тяжело сказать. После этих игр я отвечу вам на вопрос.

– Как себя ощущаете психологически? Есть ли уже уверенность или все еще вкатываетесь в сезон?

– С самого начала все было нормально. Был один эпизод с "Ахматом", который завалил, остальное все нормально отыграл, без проблем. Себя чувствую нормально. Это вам кажется, что было что-то особенное. Для меня ничего особенного не было. Не было хороших спасений, просто сыграл уверенно, помог моей команде.

– В игре ногами насколько себя уверенно ощущаете?

– Ощущаю себя уверенно, но не всегда получается. Ошибаться всегда надо уверенно.

– Как новички вписываются в коллектив?

– Я не знаю, как с другими новичками, а у нас все ребята простые в общении. Понятно, что все ребята делятся на какие-то группы, потому что языки разные, но я спокойно могу подойти к каждому, чтобы пообщаться. В этом проблем нет.

– Есть ли ощущение, что с ними "Краснодар" стал сильнее?

– Не могу сказать, сильнее ли мы сейчас, чем в конце прошлого сезона, но это будет видно через 3-4 игры, когда мы наберем нужные кондиции. Возможно, после игры с "Порту" можно будет сказать, насколько мы стали сильнее.

– Если команда вдруг не пройдет "Порту", это станет трагедией?

– Многое зависит от игры. Если мы ее покажем, то за остальное не переживаем.

– После победы над "Уфой" речь в раздевалке говорил Ари, а не тренер. Он сейчас неформальный лидер?

– Он и был лидером, просто сняли момент, когда говорил именно Ари. Наверно, показался забавным этот момент, потому что Ари очень забавно по-русски разговаривает. Кто лидер?

Тяжело выделить одного человека. Многие люди заводят команду, включаются в игре. У нас много тех ребят, которые проявляют лидерские качества. Любого назовите: Игнат (Иван Игнатьев – прим. "СЭ") выходит первый раз в старте – забивает два, Шапи выходит на замену – забивает, Мартынович – капитан, Спаич всегда подсказывает. Даже новички стараются проявить лидерские качества. В Уфе было тяжело, но Намли и Вилена включились, и мы смогли выиграть. Это прекрасно, мне кажется. (Екатерина Потапова)