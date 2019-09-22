РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Матвей Сафонов: «Игрокам не стыдно возвращаться в Краснодар»

22:07
Теги:

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал результат гостевого матча с ЦСКА? (2:3) в 10-м туре чемпионата России.

— Начали игру плохо, не так, как рассчитывали, — сказал Сафонов. — Не смогли в полной мере показать то, к чему готовились. Не смогли помешать ЦСКА навязать свою игру. Я рад, что команда проснулась во втором тайме, что смогли переломить ход. Понятно, что не хватило нам, обидно, но есть положительные эмоции от того, что мы бились. Не стыдно возвращаться в «Краснодар», потому что мы показали, что «Краснодар» — команда, что боремся до последнего

— Что поменялось в перерыве?

— Свою речь сказал Мурад Олегович (Мусаев, главный тренер «Краснодара» — Прим. «СЭ»), мы с ребятами тоже между собой поговорили, сделали акцент на том, что нужно больше эмоций. Нам немного не хватило. Второй тайм у нас был хороший. (Константин Колмаков)

ЦСКА — Краснодар

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 20041
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир