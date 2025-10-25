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25 октября 2025, 20:56

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря единственному голу Лукина

Алина Савинова
Мойзес (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА победил «Крылья Советов» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Матвей Лукин, который забил на 72-й минуте с передачи Ивана Облякова.

Во втором тайме между полузащитником армейцев Кириллом Глебовым и защитником самарской команды Николаем Рассказовым произошла стычка, к которой присоединились другие игроки обеих команд.

ЦСКА набрал 27 баллов и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» с 13 баллами сохраняют 11-ю позицию. Самарцы продлили безвыигрышную серию в чемпионате России до пяти матчей.

Московская команда 31 октября дома сыграет против «Пари НН», а «Крылья Советов» 1 ноября на выезде встретятся с махачкалинским «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября 2025, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Крылья Советов
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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