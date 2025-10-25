ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря единственному голу Лукина

ЦСКА победил «Крылья Советов» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Матвей Лукин, который забил на 72-й минуте с передачи Ивана Облякова.

Во втором тайме между полузащитником армейцев Кириллом Глебовым и защитником самарской команды Николаем Рассказовым произошла стычка, к которой присоединились другие игроки обеих команд.

ЦСКА набрал 27 баллов и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» с 13 баллами сохраняют 11-ю позицию. Самарцы продлили безвыигрышную серию в чемпионате России до пяти матчей.

Московская команда 31 октября дома сыграет против «Пари НН», а «Крылья Советов» 1 ноября на выезде встретятся с махачкалинским «Динамо».