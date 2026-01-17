«Бока Хуниорс» запросит за Себальоса 15 миллионов евро. Футболистом интересуются ЦСКА и «Спартак»

«Бока Хуниорс» запросит 15 миллионов евро за Себальоса, которым интересуются «Спартак» и ЦСКА

Аргентинский журналист Эрнан Кастильо рассказал «СЭ» о возможном переходе полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса в РПЛ.

«Переезд в Россию для Себальоса возможен. Он отличный футболист. Но «Бока Хуниорс» запросит за трансфер 15 миллионов евро». — сказал Кастильо «СЭ».

Себальос является воспитанником «Боки». У форварда 127 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 13 результативными передачами.

Рыночная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 7 млн евро. Действующий контракт Себальоса с аргентинским клубом рассчитан до конца 2026 года.