Кисляк — об интересе «Фенербахче»: «Это плоды моей работы»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал интерес со стороны «Фенербахче».

— Как ты отреагировал на слухи про «Фенербахче»?

— Если есть слухи, значит, я в нужном направлении двигаюсь, кто-то интересуется. Это плоды моей работы. Но сейчас я в ЦСКА , сконцентрирован на сезоне, хочется войти в сезон с трофеем, с победой над «Краснодаром».

— Интересен тебе вариант с Турцией?

— Понятно, что всегда хочется играть на самом высоком уровне. В Турции тоже хорошие игроки, но я настроен на сезон в ЦСКА.

— Ты готов к Европе?

— Когда я буду готов к Европе, то совместно с клубом примем решение. Буду готов к Европе, когда буду уже там.

15 июня стало известно, что «Фенербахче» заинтересован в трансфере российского игрока.

19-летний Кисляк — воспитанник армейского клуба. В сезоне-2024/25 хавбек забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Контракт хавбека с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.