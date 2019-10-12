Матиас Норманн рассказал, что думает о Карпине

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн отметил важность главного тренера команды Валерия Карпина. По его словам, российский специалист — отличный мотиватор.

— Тренер многое для меня значит, — цитирует Норманна Nettavisen. — Я сразу понял, что он от меня ждет, в чем мои плюсы, а в чем мне нужно прибавлять. Конечно, он заставил меня работать. Он во всем меня мотивирует и иметт большой авторитет. Когде он говорит, то все слушают. То, что он говорит, многое значит. Я просто его слушаю и тяжело раблотаю. Все идет хорошо. Карпин часто приводит примеры из своей карьеры. Он многое значит для меня.