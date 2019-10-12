Матиас Норманн не намерен покидать «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн отметил, что его все устраивает в клубе, и он не намерен уходить. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Севильи».

— Мне очень нравится место, где я сейчас живу. Если все останется так же, то можем побороться за Лигу чемпионов или Лигу Европы, — цитирует Норманна Nettavisen. — Сейчас нет никаких причин, по которым я должен уйти. Это отличный клуб, у нас хорошие игроки, и что тоже важно, отличный тренер. Я не шучу и чувствую себя здесь очень хорошо.