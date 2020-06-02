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Матчи РПЛ возобновятся 19 июня. На стадионы будут пускать минимальное число зрителей

12:53
Кубок чемпиона РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Дмитрий Чернышенко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кубок чемпиона РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта заявил, что российский футбол вернется 19 июня, когда будут сыграны первые матчи премьер-лиги после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Он отдельно подчеркнул, что согласовано присутствие зрителей на стадионах. Однако число болельщиков будет ограничено: до 10 процентов от вместимости стадиона.

Турнир РПЛ был прерван с 17 марта. В чемпионате осталось сыграть 8 туров — заключительный планируется на 22 июля.

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