Матчи РПЛ возобновятся 19 июня. На стадионы будут пускать минимальное число зрителей
12:53
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта заявил, что российский футбол вернется 19 июня, когда будут сыграны первые матчи премьер-лиги после перерыва из-за пандемии коронавируса.
Он отдельно подчеркнул, что согласовано присутствие зрителей на стадионах. Однако число болельщиков будет ограничено: до 10 процентов от вместимости стадиона.
Турнир РПЛ был прерван с 17 марта. В чемпионате осталось сыграть 8 туров — заключительный планируется на 22 июля.
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