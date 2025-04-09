Тошич признался, что не завершил бы карьеру, если бы получил предложение от ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» объяснил решение завершить карьеру.

«Уверен, что я все отдал профессиональному футболу. Если бы продолжал дальше, это был бы не тот мой уровень, к которому люди привыкли. Если бы было предложение, которое меня устроило, где бы я себя мотивировал на сто процентов, то я бы, наверное, продолжил играть. Но я решил заниматься другим делом. Продолжил бы, если бы получил предложение от ЦСКА? Если честно, мотивация бы была. Лучше мотивации чем эта, мне кажется, нет. Но свою карьеру в ЦСКА я закончил и эта история завершена с точки зрения футболиста», — сказал 37-летний Тошич «СЭ».

Серб выступал в России в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За этот период на его счету 241 матч, в которых он забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу. В составе армейцев Тошич стал трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.