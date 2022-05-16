Сафонов рассказал, что поддерживает связь с покинувшими «Краснодар» легионерами

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что поддерживает связь с покинувшими клуб иностранными футболистами.

«Время от времени мы переписываемся с ними. Конечно, они есть в нашем командном чате, их никто не удалял. Они поздравляют нас с победами. Следят ли они прям пристально за нашей игрой? Не знаю, спросите лучше у них», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Весной защитники Кристиан Рамирес, Кайо и Хуниор Алонсо, полузащитники Вандерсон и Гжегож Крыховяк, а также форварды Джон Кордоба и Эрик Ботхейм приостановили контракты с «Краснодаром», а полузащитник Реми Кабелла разорвал соглашение с клубом.

«Краснодар» с 49 очками в 29 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.