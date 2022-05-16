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Сегодня, 13:58

Сафонов рассказал, что поддерживает связь с покинувшими «Краснодар» легионерами

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что поддерживает связь с покинувшими клуб иностранными футболистами.

«Время от времени мы переписываемся с ними. Конечно, они есть в нашем командном чате, их никто не удалял. Они поздравляют нас с победами. Следят ли они прям пристально за нашей игрой? Не знаю, спросите лучше у них», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Весной защитники Кристиан Рамирес, Кайо и Хуниор Алонсо, полузащитники Вандерсон и Гжегож Крыховяк, а также форварды Джон Кордоба и Эрик Ботхейм приостановили контракты с «Краснодаром», а полузащитник Реми Кабелла разорвал соглашение с клубом.

«Краснодар» с 49 очками в 29 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Маркус Гисдоль, Ярослав Ракицкий и&nbsp;Гжегож Крыховяк. РПЛ: все легионеры — кто остается и кто уехал

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-o-legionerah-krasnodara-my-podderzhivaem-s-nimi-svyaz-ih-nikto-ne-udalyal-iz-komandnogo-chata/
Матвей Сафонов
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ФК Краснодар
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

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