Литвинов: «Чемпионство — единственная задача «Спартака». Нет речи даже о топ-3»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что красно-белые будут бороться за чемпионство до конца.

— Какое у вас ощущение по поводу борьбы за чемпионство? «Спартак» будет бороться до самого конца?

— Да. После первой игры я говорил, что чемпионство — наша единственная задача. Нет речи даже о топ-3. Бывают моменты, когда теряем очки и все начинают говорить, что шансов нет. Но сейчас все по-другому. Все настроены только на победу и хотят только первое место.

— По силам ли вам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром»?

— Почему нет?

— У вас усиление, как и у противника. Удалось ли пообщаться с новичком [Ливаем Гарсией]? Как приняли в команде?

— В целом ко всем стараемся относиться одинаково. Это футбольный мир, все меняют команды. Надо тепло встречать человека, чтобы он быстрее адаптировался. Тем более, другая страна и менталитет. Честно, всегда дружески относимся, чтобы ребятам было как можно комфортнее.

— Есть ли особый ритуал какой-то? Спеть в караоке?

— Вы уже все знаете. Споют обязательно, может даже станцуют, как Саша Довбня.

— Какую песню закажете?

— Они сами выбирают.

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место в таблице.