Матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Зенит» будет показан по «Матч ТВ» в прямом эфире. Игра стоит в расписании телеканала на 3 октября.

Игра «Спартак» — «Зенит» начнется 3 октября в 19.00 по московскому времени.

Второй игрой 10-го тура, которую покажут по федеральному ТВ, станет матч «Тамбов» — «Арсенал», который состоится ранее в тот же день.