Матч «Спартак» — «Зенит» покажут по ТВ бесплатно
19:46
Матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Зенит» будет показан по «Матч ТВ» в прямом эфире. Игра стоит в расписании телеканала на 3 октября.
Игра «Спартак» — «Зенит» начнется 3 октября в 19.00 по московскому времени.
Второй игрой 10-го тура, которую покажут по федеральному ТВ, станет матч «Тамбов» — «Арсенал», который состоится ранее в тот же день.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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