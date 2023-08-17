Матч «Спартак» — «Зенит»: Абаскаль против Семака. Live «СЭ»

Журналисты «СЭ» Олег Кошелев, Леонид Волотко и Артем Калинин обсуждают матч 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит», который состоится в воскресенье, 20 августа.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков за 4 тура. «Зенит» идет на 8-й позиции, имея в активе 7 очков.