«Чемпионат»: ЦСКА рассматривает трансфер игрока юношеской сборной Молдавии зимой

ЦСКА интересуется полузащитником юношеской сборной Молдавии Кристианом Паскалуту, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 17-летний футболист уже тренировался с молодежной командой армейцев, а потом две недели с основой. Клуб и сторона игрока наметили точки будущей работы. Не исключено, что ЦСКА подпишет Паскалуту ближайшей зимой.

На данный момент футболист играет за клуб «Виктория». На его счету 17 матчей, 2 гола и 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 тысяч евро.

За молодежну сборную Молдавии Паскалуту провел 5 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи.