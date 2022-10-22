Матч против «Динамо» стал для Гильерме 400-м в России

Матч 14-го тура РПЛ против «Динамо» стал для вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме 400-м в России.

Игра с бело-голубыми — 381-я для 36-летнего голкипера в составе железнодорожников. Также он провел 19 матчей за сборную России.

Гильерме выступает за «Локомотив» с августа 2007 года. За сборную России он дебютировал 26 марта 2016 года в товарищеском матче против Литвы (3:0).