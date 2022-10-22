«Локомотив» — «Динамо»: Захарян вывел гостей вперед
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян на 63-й минуте вывел гостей вперед в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» — 1:2.
Захарян пробил со штрафного удара, мяч попал в «стенку» и рикошетом от защитника «Локомотива» Едвая влетел в ворота. Голкипер железнодорожников Гильерме отреагировал на изменение траектории мяча, но отразить удар не смог.
Этот гол стал вторым для Захаряна в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
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Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
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