Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев» завершился досрочно. В игре было 5 удалений
В матче 22-го тура молодежного первенства России «Тамбов» — «Крылья Советов» были удалены четыре игрока у гостей и один — у хозяев.
22 тур молодёжного Первенства России U-19 Кубок— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) March 15, 2020
«Тамбов-м» — «Крылья Советов-м» 1:1
Матч завершается досрочно на 82 мин.
В составе самарцев 4 удаления у полевых игроков.
Из-за этого «Крыльям» будет засчитано техническое поражение — 0:3. Игра была остановлена на 82-й минуте при счете 1:1.
?"Крыльям Советов-М" засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.#ТамбовМКрыльяМ— ФК «Тамбов» (@fctambov68) March 15, 2020
У хозяев отличился Кирилл Большаков, у гостей — Александр Босов, который позднее был удален.
Молодежные команды
22-й тур
«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 3:0 (+:-)
Голы: Босов, 21 (0:1). Большаков, 62 (1:1).
Предупреждения: Молчанов, 19. Босов, 51. Кабахидзе, 78.
Удаления: Босов (Крылья Советов — мол.), 66. Нестеров (Крылья Советов — мол.), 78. Евинов (Крылья Советов — мол.), 78. Молчанов (Крылья Советов — мол.), 82.
Судья: Иванов (Санкт-Петербург).
15 марта. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».