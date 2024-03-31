Матч «Локомотива» и «Краснодара» начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Матч 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» начался с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Встреча началась в 19.40 мск в Москве.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек.