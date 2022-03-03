Матч 20-го тура РПЛ «Зенит» — «Уфа» перенесен на 7 марта

Матч 20-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Уфа» перенесен с 6 на 7 марта, сообщает пресс-служба Тинькофф РПЛ.

Решение было принято в связи с проведением массовых мероприятий в Санкт-Петербурге, запланированных на 6 марта.

Время начала матча «Зенит» — «Уфа» осталось прежним. Игра состоится в понедельник, 7 марта, в 16.30 по московскому времени.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 41 очком в 19 матчах. «Уфа» идет на 15-й строчке с 16 очками в 19 играх.