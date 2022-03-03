YouTube заблокировал официальный канал ПФК ЦСКА

YouTube заблокировал официальный канал футбольного ЦСКА.

В данный момент страница красно-синих на сайте недоступна.

Канал ЦСКА на YouTube заблокирован.

23 февраля Министерство финансов США объявило, что вводит санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ и всех ее дочерних структур. Компания является владельцем 77,63 процента акций ЦСКА с весны 2020 года.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 33 очками в 19 матчах. Вчера, 2 марта, армейцы обыграли «Сочи» (2:1) и вышли в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России.