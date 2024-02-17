Первый тренер Миранчука: «Антон пока не готов переходить в европейский чемпионат и играть на высоком уровне»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, оценил шансы футболиста на переход в европейский чемпионат.

«Наверное, Антон пока не готов к тому, чтобы переходить в европейский чемпионат и играть на высоком уровне. Нужно посмотреть, как он сможет себя показать во второй части сезона. Сейчас у него переломный сезон: у него контракт заканчивается и Антон должен быть мотивирован. Если «Локомотив» не продлит с ним контракт, то в РПЛ Миранчук будет востребован точно. Клубам уровнем ниже он будет нужен. Антон еще сможет принести пользу», — цитирует Воронкова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до июня 2024 года.