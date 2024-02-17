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Первый тренер Миранчука: «Антон пока не готов переходить в европейский чемпионат и играть на высоком уровне»

Алина Савинова
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Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, оценил шансы футболиста на переход в европейский чемпионат.

«Наверное, Антон пока не готов к тому, чтобы переходить в европейский чемпионат и играть на высоком уровне. Нужно посмотреть, как он сможет себя показать во второй части сезона. Сейчас у него переломный сезон: у него контракт заканчивается и Антон должен быть мотивирован. Если «Локомотив» не продлит с ним контракт, то в РПЛ Миранчук будет востребован точно. Клубам уровнем ниже он будет нужен. Антон еще сможет принести пользу», — цитирует Воронкова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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