Бердыев в январе примет решение по будущему трех игроков «Сочи»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы игроков «Сочи» Амира Батырева, Тимофея Шипунова и Даниила Мартового, поделился мнением о будущем футболистов в команде.

«Я общался с клубом по поводу ребят, на них рассчитывают. Они будут на сборах, где на них посмотрит Бердыев. Клуб не хочет их продавать. Если они и покинут «Сочи», то только по аренде. На них посмотрит новый главный тренер, после чего будет приниматься решение — оставлять их или нет», — сказал Талаев «РБ Спорту».

«Сочи» в 17 турах РПЛ набрал 25 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице. Чемпионат России возобновится в марте.

В сумме Батырев, Шипунов и Мартовой провели 11 матчей за «Сочи».