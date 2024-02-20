Деменко: «Покупка Угальде — имиджевая история для «Спартака»

Бывший футболист Максим Деменко поделился мнением о целесообразности для «Спартака» приобретения форварда Манфреда Угальде.

«Тут другой вопрос. И я согласен с тем, что говорит Леонид Федун, и с позицией, что этот трансфер может быть имиджевым моментом. Если руководители готовы выбрасывать такие деньги... Но я считаю, что любой клуб должен продавать игроков. Взять тот же «Зенит»: да, он покупал дорогих футболистов, но он их и продавал за хорошие суммы», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Покупка Угальде у «Твенте» за 13 миллионов евро стала второй в истории самых дорогих трансферов московского клуба.