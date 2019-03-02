Массимо Каррера: "Из России мне не звонили"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не получал предложений о работе из России. Он также назвал единственный российский клуб, с которым бы никогда не стал работать - это ЦСКА.

– Каким будет вы видите свое будущее? Были ли предложения?

– Мне поступали предложения, но они были лишь на словах и без конкретики, – сказал Каррера в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер". - Были и из Италии. Но это ничем не заканчивалось. Из России никто не звонил. Из других стран поступали звонки. Из России – ни одной весточки не было.

– Вас сватали в "Ростов", "Оренбург"...

– Это приятно слышать, он в действительности никто ничего не предлагал.

– Вы могли бы возглавить любую команду в России?

– Единственная команда с которой я бы не стал раьоать – это ЦСКА. Что касается других команд – думаю, болельщики "Спартака" смогли бы понять меня и не стали бы таить обиду.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

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