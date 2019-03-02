Массимо Каррера: "Бердыев должен был прийти в "Спартак"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что в августе 2016 года красно-белых должен был возглавить Курбан Бердыев. Тогда итальянец был исполняющим обязанности рулевого красно-белых.

- Федун спросил меня, хочу ли я потренировать команду в течение двух матчей, - сказал Каррера в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер". -Я согласился. Бердыев должен был прийти, но я был доволен этой ситуацией.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

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