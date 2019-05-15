Массимо Каррера: "Готов возглавить команду даже из серии B"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов вернуться к работе. Итальянский специалист добавил, что ему достаточно иметь четкий и серьезный проект.

- Как только я вернулся из России, со мной связывался "Удинезе", но до конкретики не дошло, - приводит слова Карреры Libero Quotidiano. - Принял бы я команду, которая борется за выживание? Мне достаточно иметь четкий и серьезный проект. Если он появится, то я готов начать сначала, даже с серии B.

Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" в октябре 2018 года. Он руководил красно-белыми с августа 2016-го. Под его руководством москвичи выигрывали чемпионат России, а также Суперкубок страны.

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