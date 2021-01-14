Массажист Кокорина рассказал о его состоянии

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии футболиста.

— Мы с ним встретились накануне сборов, — сказал Колесников «СЭ». — Он себя чувствует хорошо, с формой проблем нет. Он уже полностью готов к игре. Я не знаю про его психологическое состояние, но к работе он готов.

Ранее агент 29-летнего футболиста прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов итальянской серии А. В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за московский клуб, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

(Сергей Федоров)