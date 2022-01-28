Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, ответил Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, на слова, что он «вредитель красно-белых».

«Я не знаком с этой женщиной. Не знаю, кто это, никогда с ней не разговаривал, какие-то оценки давать не могу, в отличие от нее. Человек не понимает в этом ничего, как она может делать выводы? Каждый должен заниматься своим делом.

Зачем сейчас ворошить это — я не понял. Это же ненормально. Я 15 лет отработал в «Зените», 25 лет в национальной сборной по легкой атлетике, работал со всеми звездами мировой лёгкой атлетики. И никому не вредил, с Сашей я тоже давно работал. Не вредил, не вредил, а тут вдруг начал вредить», — сказал Колесников «Чемпионату».

Кокорин выступал за «Спартак» с 2 августа 2020-го по 21 января 2021 года. Он провел за команду 10 матчей, забив 2 гола.