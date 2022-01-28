Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:57

«Об отставке из «Краснодара» прочитал на сайте». Гончаренко — об уходе из «Краснодара»

Гончаренко рассказал, как узнал об отставке с поста главного тренера «Краснодара»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, как узнал об отставке.

— Вы знали, что с вами расторгли контракт, или прочитали это только на сайте?

— Я прочитал на сайте.

— Когда вы сказали, что не берете трубку, я никогда не думал, что в прямом смысле до вас не могут дозвониться. Казалось, что у вас есть просто концептуальные расхождения, и вы не стремитесь находить контакт.

— Давайте все на этом.Если бы я был в чем-то уверен, мог бы еще прокомментировать. Но я не знаю, что могу еще сказать.

— 5 января. Вы спокойно открываете интернет, первая новость — «Краснодар» расторг контракт с Гончаренко. Вместе с ним уходит Ермакович и Березуцкий. Ваша реакция? Вы готовитесь к сборам.

— Я общался с начальником команды по поводу того, что мы будем делать на сборах, с какими командами будем играть. Общался с тренером по физподготовке. Мы готовили все для того, чтобы работать дальше. Сразу после этой новости я позвонил Васе и Ермаковичу. На этом давайте закроем тему увольнения.

Зубик? Людей не увольняют в коридоре. Допустим, каким образом это происходит в ЦСКА. Вызывает роман Юрьевич и говорит: «Мы решили прекратить сотрудничество по таким-то причинам». А увольнять человека в коридоре, я считаю, что это как-то неправильно. Уволили ли Зубика в коридоре? Да. Сразу после матча. Я понял, почему, — сказал Гончаренко.

Ранее появлялась информация, что одной из главных причин отставки главного тренера Виктора Гончаренко из «Краснодара» стала реакция белорусского специалиста на увольнение одного из членов его штаба — Руслана Зубика.

Зубик занимал дожность тренера по физической подготовке в краснодарском клубе и сотрудничал с Гончаренко с 2010 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
ФК Краснодар
Виктор Гончаренко
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Далер Кузяев: «Черышев сказал, что в этом сезоне «Бетис» очень хорош»
Губерниев отреагировал на слова Заремы о накрутке просмотров на роликах «Динамо»
«Человек не понимает в этом ничего, как она может делать выводы?» Массажист Кокорина — о словах Заремы
Бохинен в ближайшее время станет игроком «Салернитаны»
Промес и Кутепов пропустят первый товарищеский матч «Спартака» на зимних сборах из-за микротравм
Зарема разнесла Газизова: рассказала о расписке от Кокорина на 500 тысяч евро в сейфе Шамиля и призвала прокуратуру «Уфы» проверить трансфер Урунова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бохинен в ближайшее время станет игроком «Салернитаны»

«Человек не понимает в этом ничего, как она может делать выводы?» Массажист Кокорина — о словах Заремы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости