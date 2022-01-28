Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, как узнал об отставке.

— Вы знали, что с вами расторгли контракт, или прочитали это только на сайте?

— Я прочитал на сайте.

— Когда вы сказали, что не берете трубку, я никогда не думал, что в прямом смысле до вас не могут дозвониться. Казалось, что у вас есть просто концептуальные расхождения, и вы не стремитесь находить контакт.

— Давайте все на этом.Если бы я был в чем-то уверен, мог бы еще прокомментировать. Но я не знаю, что могу еще сказать.

— 5 января. Вы спокойно открываете интернет, первая новость — «Краснодар» расторг контракт с Гончаренко. Вместе с ним уходит Ермакович и Березуцкий. Ваша реакция? Вы готовитесь к сборам.

— Я общался с начальником команды по поводу того, что мы будем делать на сборах, с какими командами будем играть. Общался с тренером по физподготовке. Мы готовили все для того, чтобы работать дальше. Сразу после этой новости я позвонил Васе и Ермаковичу. На этом давайте закроем тему увольнения.

Зубик? Людей не увольняют в коридоре. Допустим, каким образом это происходит в ЦСКА. Вызывает роман Юрьевич и говорит: «Мы решили прекратить сотрудничество по таким-то причинам». А увольнять человека в коридоре, я считаю, что это как-то неправильно. Уволили ли Зубика в коридоре? Да. Сразу после матча. Я понял, почему, — сказал Гончаренко.

Ранее появлялась информация, что одной из главных причин отставки главного тренера Виктора Гончаренко из «Краснодара» стала реакция белорусского специалиста на увольнение одного из членов его штаба — Руслана Зубика.

Зубик занимал дожность тренера по физической подготовке в краснодарском клубе и сотрудничал с Гончаренко с 2010 года.