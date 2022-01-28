Губерниев отреагировал на слова Заремы о накрутке просмотров на роликах «Динамо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой о накрутке просмотров футбольным клубом «Динамо» на их Youtube-канале.

«У меня, например, 621 тысяча подписчиков в инстаграме и почти 40 тысяч в телеграме. Если посмотреть аккаунты других личностей, которые в пять раз популярнее, у них 1-2 комментария. У меня же всегда идет движуха в плане обсуждений, — сказал Губерниев «СЭ». — Ну это же странно. Каждый сам выбирает: либо вранье и потом говорить: «У нас миллион!» Для кого работает «Динамо», если у них, действительно, на рекламном ролике 500 тысяч просмотров и почти нет комментариев, это, по меньшей мере, странно. Но можно представить: люди из Росгвардии, полиции или ФСБ все это посмотрели, но комментарии не оставляют, потому что заняты или, например, им нельзя. «Динамо» же команда ведомственная. Но я, как почетный динамовец, за правду. Хочу сказать о том, что нужно развиваться другими путями, например, интересным контентом».

Ранее, 28 января, Зарема обвинила «Динамо» в накрутке просмотров на YouTube.

«Динамо» стало самым популярным российским клубом в YouTube в 2021 году. С роликами московского клуба зрители взаимодействовали 18,2 миллиона раз. Второе место в рейтинге занял «Зенит» (10,5 миллиона взаимодействий), третье — «Спартак» (7,88 миллиона взаимодействий).