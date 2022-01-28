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Губерниев отреагировал на слова Заремы о накрутке просмотров на роликах «Динамо»

Губерниев прокомментировал слова Заремы о накрутке просмотров на роликах «Динамо»
Микеле Антонов
Дмитрий Губерниев.
Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой о накрутке просмотров футбольным клубом «Динамо» на их Youtube-канале.

«У меня, например, 621 тысяча подписчиков в инстаграме и почти 40 тысяч в телеграме. Если посмотреть аккаунты других личностей, которые в пять раз популярнее, у них 1-2 комментария. У меня же всегда идет движуха в плане обсуждений, — сказал Губерниев «СЭ». — Ну это же странно. Каждый сам выбирает: либо вранье и потом говорить: «У нас миллион!» Для кого работает «Динамо», если у них, действительно, на рекламном ролике 500 тысяч просмотров и почти нет комментариев, это, по меньшей мере, странно. Но можно представить: люди из Росгвардии, полиции или ФСБ все это посмотрели, но комментарии не оставляют, потому что заняты или, например, им нельзя. «Динамо» же команда ведомственная. Но я, как почетный динамовец, за правду. Хочу сказать о том, что нужно развиваться другими путями, например, интересным контентом».

Ранее, 28 января, Зарема обвинила «Динамо» в накрутке просмотров на YouTube.

«Динамо» стало самым популярным российским клубом в YouTube в 2021 году. С роликами московского клуба зрители взаимодействовали 18,2 миллиона раз. Второе место в рейтинге занял «Зенит» (10,5 миллиона взаимодействий), третье — «Спартак» (7,88 миллиона взаимодействий).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Зарема Салихова
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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