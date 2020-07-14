РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Маслов уверен, что «Спартак» должен побеждать «Ахмат»

14:50
Павел Маслов. Фото ФК «Спартак»
Павел Маслов. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился ожиданиями от матча против «Ахмата» в 29-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Видел пару матчей грозненцев после возобновления чемпионата, — цитирует Маслова официальный сайт клуба. — Хорошая, играющая команда, старается контролировать мяч и много атакует позиционно. Не знаю, будет нам удобнее, чем с другими командами, или нет. Мы должны побеждать в любом случае».

20-летний Павел Маслов в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и 21 за «Спартак-2» (один гол). Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 15 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-14-pavel_maslov_sto_matchey_v_fnl_zakalili_i_moralno_i_fizicheski/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 835
Все опросы
Как будет судить матч «Спартак» — «Ахмат» арбитр Алексей Сухой?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир