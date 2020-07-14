Маслов уверен, что «Спартак» должен побеждать «Ахмат»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился ожиданиями от матча против «Ахмата» в 29-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Видел пару матчей грозненцев после возобновления чемпионата, — цитирует Маслова официальный сайт клуба. — Хорошая, играющая команда, старается контролировать мяч и много атакует позиционно. Не знаю, будет нам удобнее, чем с другими командами, или нет. Мы должны побеждать в любом случае».

20-летний Павел Маслов в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и 21 за «Спартак-2» (один гол). Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 15 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.