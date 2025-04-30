Бабаев — о легионерах ЦСКА: «Мы будем стараться соблюдать баланс. Костяк, безусловно, должен быть российским»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» рассказал о трансферной политике клуба.

— В ЦСКА есть достаточно большое количество латиноамериканских футболистов. Будет ли дальше настроен фокус на их покупку?

— С оговоркой, что нужно следить за количеством. Должен быть нормальный баланс представителей той или иной страны в команде, мы будем стараться его соблюдать. При этом считаем, что костяк, безусловно, должен быть российским.

ЦСКА набрал 51 очко после 26 туров и занимает третью строчку в таблице РПЛ.