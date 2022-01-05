Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Когда очень часто меняются тренеры, это вызывает настороженность к группе лиц, которые руководят командой», — приводит слова Масалитина «Чемпионат». — Либо они постоянно ошибаются, либо ждут, что придет маг и волшебник, сделает «Краснодар» чемпионом. Мы привыкли, что команда играет в атакующий футбол, есть своя концепция, она развивалась, но сейчас пришла к застою. Видимо, поэтому часто и меняют тренеров".

По мнению экс-нападающего, причина отставки Гончаренко — не результат.

«Результат у команды определенный был. Возможно, все это связано с трансферами на усиление. Причина отставки Гончаренко — не результат. В «Краснодаре» есть какой-то внутренний раздрай. Возможно, тренер приходил на одних условиях, потом что-то поменялось. Если бы руководство клуба было недовольно результатом, то Виктора Михайловича убрали бы сразу после сезона», — сказал он.

Контракт Гончаренко с краснодарским клубом действовал до лета 2023 года. После 18 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.