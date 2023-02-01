Масалитин объяснил, почему в Зимнем Кубке РПЛ нет фаворита

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о своих ожиданиях от Зимнего кубка РПЛ.

«Сейчас идет предсезонка. Команды находятся под нагрузкой. Кто-то нагрузку хорошо переваривает. Кто-то переносит ее плохо. Идет планомерная подготовка к сезону. Из-за этого фаворита в турнире нет», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В Зимнем кубке РПЛ примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.