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Мартынович: «Мой возраст — просто цифра. Если пойму, что совсем тяжело, то закончу»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал, как готовится к матчам в 35 лет и соблюдает режим. В августе защитнику исполнится 36 лет.

— Через месяц тебе исполнится 36 — ты войдешь в топ самых возрастных игроков сезона. Каково вернуться в премьер-лигу в таком возрасте?

— Физически я чувствую себя хорошо и стараюсь поддерживать форму. Не позволяю себе поблажек ни в питании, ни в режиме. Наверное, 36 — это просто цифра.

Я всегда старался себя держать в рамках, в чем-то себе отказывать. Может быть, поэтому по-прежнему играю на таком уровне.

Если пойму, что мне совсем тяжело, то, наверное, закончу. Но пока по тренировкам и тестам я все выдерживаю. Например, у нас есть специальная система и датчики для отслеживания показателей, в том числе физических. И я в лидирующей группе — в 36 лет!

— Навас закончил карьеру в 39 и многие годы был в «Рубине» образцом для подражания для молодых партнеров. Ты готов повторить этот путь?

— Хотелось бы, конечно. Навас выделялся и по игровым качествам, и по личным. Мы не знакомы, но в «Рубине» мне много о нем рассказывали. Мой хороший друг — Сергей Кисляк — играл с Навасом и всегда хорошо о нем отзывался.

Да, это тот пример, которому стоит подрожать! Кого ни спроси, Наваса все уважают.

Александр Мартынович. «У нас с Дзюбой было столько дуэлей! С ним надо играть хитрее». Галицкий, цели «Рубина»: интервью Мартыновича

Александр Мартынович
Сесар Навас
ФК Рубин (Казань)
0
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Мартынович: «Против Дзюбы надо играть хитрее»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Жуан Батчи

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 1
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 1
П
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И К Ж
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