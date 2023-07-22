Мартынович: «Мой возраст — просто цифра. Если пойму, что совсем тяжело, то закончу»
Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал, как готовится к матчам в 35 лет и соблюдает режим. В августе защитнику исполнится 36 лет.
— Через месяц тебе исполнится 36 — ты войдешь в топ самых возрастных игроков сезона. Каково вернуться в премьер-лигу в таком возрасте?
— Физически я чувствую себя хорошо и стараюсь поддерживать форму. Не позволяю себе поблажек ни в питании, ни в режиме. Наверное, 36 — это просто цифра.
Я всегда старался себя держать в рамках, в чем-то себе отказывать. Может быть, поэтому по-прежнему играю на таком уровне.
Если пойму, что мне совсем тяжело, то, наверное, закончу. Но пока по тренировкам и тестам я все выдерживаю. Например, у нас есть специальная система и датчики для отслеживания показателей, в том числе физических. И я в лидирующей группе — в 36 лет!
— Навас закончил карьеру в 39 и многие годы был в «Рубине» образцом для подражания для молодых партнеров. Ты готов повторить этот путь?
— Хотелось бы, конечно. Навас выделялся и по игровым качествам, и по личным. Мы не знакомы, но в «Рубине» мне много о нем рассказывали. Мой хороший друг — Сергей Кисляк — играл с Навасом и всегда хорошо о нем отзывался.
Да, это тот пример, которому стоит подрожать! Кого ни спроси, Наваса все уважают.
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1
|Краснодар
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2
|Зенит
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3
|ЦСКА
|0
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|0-0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ростов
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|0-0
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6
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
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|0-0
|0
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9
|Сочи
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|0-0
|0
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10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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12
|Пари НН
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|0-0
|0
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13
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Балтика
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
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Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1