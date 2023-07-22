Мартынович: «Против Дзюбы надо играть хитрее»
Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал о противостоянии с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой. Казанцы в субботу в гостях сыграют с московской командой.
— В первом же матче после возвращения в РПЛ тебя ждет противостояние с Артемом Дзюбой. Как готовишься?
— Да у нас с Дзюбой было столько игр и дуэлей! Мы прекрасно друг друга знаем. Понятно, что на теории перед игрой тренеры сделают на нем определенный акцент, но вряд ли я узнаю что-то новое. Я в курсе его сильных качеств. Это классный футболист, который много лет доказывает свой уровень.
— Почему защитникам до сих пор так тяжело действовать против Дзюбы?
— Потому что он физически крепкий футболист. Наверное, в нашем чемпионате не найдется тех, кто потолкаются с Артемом и выиграют все единоборства. С ним надо быть хитрее.
Но в «Локомотиве» и помимо Дзюбы есть игроки, которые могут быть не менее опасны. Там приличная группа, особенно в атаке.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1