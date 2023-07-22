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Сегодня, 09:15

Мартынович: «Против Дзюбы надо играть хитрее»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал о противостоянии с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой. Казанцы в субботу в гостях сыграют с московской командой.

— В первом же матче после возвращения в РПЛ тебя ждет противостояние с Артемом Дзюбой. Как готовишься?

— Да у нас с Дзюбой было столько игр и дуэлей! Мы прекрасно друг друга знаем. Понятно, что на теории перед игрой тренеры сделают на нем определенный акцент, но вряд ли я узнаю что-то новое. Я в курсе его сильных качеств. Это классный футболист, который много лет доказывает свой уровень.

— Почему защитникам до сих пор так тяжело действовать против Дзюбы?

— Потому что он физически крепкий футболист. Наверное, в нашем чемпионате не найдется тех, кто потолкаются с Артемом и выиграют все единоборства. С ним надо быть хитрее.

Но в «Локомотиве» и помимо Дзюбы есть игроки, которые могут быть не менее опасны. Там приличная группа, особенно в атаке.

Александр Мартынович. «У нас с Дзюбой было столько дуэлей! С ним надо играть хитрее». Галицкий, цели «Рубина»: интервью Мартыновича

Александр Мартынович
Артем Дзюба
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

 1 0 1
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