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Сегодня, 08:45

Мартынович: «Хочется, чтобы «Рубин» уверенно закрепился в РПЛ»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал о задачах казанской команды в новом сезоне РПЛ.

— На что нынешний «Рубин» может претендовать в РПЛ?

— Очень хочется, чтобы после возвращения нам удалось уверенно закрепиться в премьер-лиге. И финишировать как минимум в середине таблицы.

У нас неплохая команда, но нам есть, в чем прибавить. Не надо питать иллюзий, что мы после выхода из Первой лиги сразу же заскочим на высокое место в РПЛ. Но хочется быть максимально конкурентноспособными. Уверен, попьем кровь всем, в том числе и лидерам чемпионата. «Рубин» ни для кого не станет простым соперником.

— Задачу финишировать в середине таблицы озвучило руководство?

— Я рассказал о своем видении, а задачи от руководства пока не звучали. Как не было и встречи с руководителями — она должна состоятся на днях. Возможно, нам сообщат, что цель намного серьезнее. Может, завтра из Саудовской Аравии купят Криштиану и скажут: «Мы боремся за чемпионство». Увидим!

— 20 лет назад «Рубин» впервые вышел в РПЛ и в дебютном сезоне занял третье место. В сегодняшних реалиях такое возможно?

— Конечно, все возможно! В футболе есть уровень мастерства, а есть степень везения. Можно вкатиться в сезон, выиграть два-три матча и поймать уверенность, драйв. И на этой волне продолжить набирать очки, потому что тебя уже не остановить.

Например, кто в прошлом году мог ожидать, что «Оренбург» навяжет всем борьбу? Или «Ахмат»? В последние годы чемпионат России уравнялся. Если не брать одну команду, которая может себе позволить чуть больше, чем другие, то у всех остальных уровень нивелировался — теперь каждый в состоянии обыграть каждого.

Александр Мартынович. «У нас с Дзюбой было столько дуэлей! С ним надо играть хитрее». Галицкий, цели «Рубина»: интервью Мартыновича

Александр Мартынович
ФК Рубин (Казань)
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Жуан Батчи

Жуан Батчи

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 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

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