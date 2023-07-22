Мартынович: «Хочется, чтобы «Рубин» уверенно закрепился в РПЛ»
Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал о задачах казанской команды в новом сезоне РПЛ.
— На что нынешний «Рубин» может претендовать в РПЛ?
— Очень хочется, чтобы после возвращения нам удалось уверенно закрепиться в премьер-лиге. И финишировать как минимум в середине таблицы.
У нас неплохая команда, но нам есть, в чем прибавить. Не надо питать иллюзий, что мы после выхода из Первой лиги сразу же заскочим на высокое место в РПЛ. Но хочется быть максимально конкурентноспособными. Уверен, попьем кровь всем, в том числе и лидерам чемпионата. «Рубин» ни для кого не станет простым соперником.
— Задачу финишировать в середине таблицы озвучило руководство?
— Я рассказал о своем видении, а задачи от руководства пока не звучали. Как не было и встречи с руководителями — она должна состоятся на днях. Возможно, нам сообщат, что цель намного серьезнее. Может, завтра из Саудовской Аравии купят Криштиану и скажут: «Мы боремся за чемпионство». Увидим!
— 20 лет назад «Рубин» впервые вышел в РПЛ и в дебютном сезоне занял третье место. В сегодняшних реалиях такое возможно?
— Конечно, все возможно! В футболе есть уровень мастерства, а есть степень везения. Можно вкатиться в сезон, выиграть два-три матча и поймать уверенность, драйв. И на этой волне продолжить набирать очки, потому что тебя уже не остановить.
Например, кто в прошлом году мог ожидать, что «Оренбург» навяжет всем борьбу? Или «Ахмат»? В последние годы чемпионат России уравнялся. Если не брать одну команду, которая может себе позволить чуть больше, чем другие, то у всех остальных уровень нивелировался — теперь каждый в состоянии обыграть каждого.
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1
|Краснодар
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|3-1
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2
|Зенит
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|0
|0-0
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3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
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Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1