«Марсель» готов поспорить с «Зенитом» за трансфер Симеоне

Форвард «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Ранее сообщалось, что в 26-летнем игроке заинтересован петербургский «Зенит».

По данным источника, «Марсель» готов арендовать футболиста с опцией выкупа за 10 миллионов евро.