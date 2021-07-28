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«Марсель» готов поспорить с «Зенитом» за трансфер Симеоне

08:36
Джованни Симеоне. Фото Instagram
Джованни Симеоне. Фото Instagram
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Форвард «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Ранее сообщалось, что в 26-летнем игроке заинтересован петербургский «Зенит».

По данным источника, «Марсель» готов арендовать футболиста с опцией выкупа за 10 миллионов евро.

Джованни Симеоне является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 млн евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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