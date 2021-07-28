«Марсель» готов поспорить с «Зенитом» за трансфер Симеоне
08:36
Форвард «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Ранее сообщалось, что в 26-летнем игроке заинтересован петербургский «Зенит».
По данным источника, «Марсель» готов арендовать футболиста с опцией выкупа за 10 миллионов евро.
Джованни Симеоне является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 млн евро.
Читайте также
На Олимпиаде тренер ударил дзюдоистку перед выходом на татами. Спортсменка утверждает, что это ритуал
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю