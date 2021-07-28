В Германии сообщают, что «Байер почти договорился с «Зенитом» о трансфере Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер». Немецкий клуб договорился с иранцем о переходе, пишет в Twitter журналист Sport1 Патрик Бергер.

За 26-летнего игрока предлагают 14 миллионов евро плюс бонусы. Стороны близки к соглашению.

Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году из «Рубина» за 12 миллионов евро. Контракт иранского футболиста истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел два матча за «Зенит» и забил два гола.