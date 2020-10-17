Марко Николич: «У нас четыре победы подряд: я поздравил команду с этим»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич остался доволен игрой команды в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

«Трудно заканчивали матч. Минимальное преимущество, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Но у нас четыре победы подряд: я поздравил команду с этим. «Сухие» матчи.

Конечно, хотим играть красивее. Но на это нужно время. Двигаемся дальше.

В первом тайме играли слишком спокойно. Но после перерыва на матчи сборных так часто бывает. Только вчера собрались вместе. В перерыве чуть-чуть поговорили и прибавили».