Марко Николич: «У нас четыре победы подряд: я поздравил команду с этим»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич остался доволен игрой команды в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).
«Трудно заканчивали матч. Минимальное преимущество, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Но у нас четыре победы подряд: я поздравил команду с этим. «Сухие» матчи.
Конечно, хотим играть красивее. Но на это нужно время. Двигаемся дальше.
В первом тайме играли слишком спокойно. Но после перерыва на матчи сборных так часто бывает. Только вчера собрались вместе. В перерыве чуть-чуть поговорили и прибавили».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.