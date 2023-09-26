Николич: «Жаль, что Плутник сейчас не в «Локомотиве». Но за поступки надо отвечать»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал о работе с немецкими руководителями в московской команде.

«У меня были отличные отношения с Александром Плутником, кстати, как и с Василием Кикнадзе. Просто другие люди начали влиять на мнение Плутника. Он не менял своего отношения ко мне — оно всегда оставалось профессиональным. Но был выбран иной путь. Без Николича, Чорлуки и некоторых игроков. Мне жаль, что Плутник сейчас не в «Локомотиве», но за поступки надо отвечать. Когда мы общались последний раз, это было по-человечески. Все свое мнение о происходящем я говорил ему в лицо, прямо и честно. Я общался с ним как тренер, как товарищ. Мог подсказывать, предлагать какие-то варианты. Но в итоге возникла ситуация: либо ты доверяешь мне, либо другим людям», — сказал Николич «СЭ».

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.