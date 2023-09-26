Масалитин считает, что Джикия потерял свой огонь

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший за московские «Спартак» и ЦСКА, а также за клубы Нидерландов, Испании и Чехии, высказался о конкуренции в защите московского «Спартака», отметив, что капитан команды Георгий Джикия не показывает своего привычного уровня.

«Что Джикия хороший футболист, я не сомневаюсь, другое дело, что он сейчас очевидно проигрывает место. Тут надо ждать, терпеть, чтобы в конце концов оказаться в составе. Для него это, конечно, психологический удар — все-таки капитан и лидер «Спартака». Сказать, что он сильно уступает Бабичу или тому же Дуарте, я бы не сказал. Они абсолютно разные по стилю просто игроки, и Джикия может их превосходить. Но сейчас видно, что и вес лишний набрал немножко. Нет у него этого огня, какой был раньше», — приводит слова Масалитина «Газеты.Ru».

29-летний защитник оставался на скамейке в трех из последних пяти матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Джикии 8 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

«Спартак» с 16 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.