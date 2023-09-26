Николич: «Плутник объявил мне об отставке из «Локомотива». Он сделал все так, как надо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал, кто объявил ему об отставке из клуба.

«Плутник объявил мне об отставке. Он сделал все так, как надо. Его помощник написал мне, что нужно приехать на встречу в офис РЖД. Не уточнил зачем, но я сразу все понял. Мы были в кабинете вдвоем, Плутник сказал: «Марко, мне жаль, но мы приняли такое решение». Я ответил: «Никаких проблем, давай пожмем руки. Надо расставаться друзьями». Никогда не говорил о Плутнике плохих слов, и сейчас не скажу, для этого нет причин», — сказал Николич «СЭ».

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.